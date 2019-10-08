打敗國民黨的都是國民黨！ 朱立倫︰做好助選員未必站舞台中間
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前新北市長朱立倫今天到新竹市體驗製作米粉的過程，強調做米粉很不容易。（記者洪美秀攝）

前新北市長朱立倫今天到新竹市體驗製作米粉的過程，強調做米粉很不容易。（記者洪美秀攝）

2019-10-08 12:59

［記者洪美秀／新竹報導］前新北市長朱立倫今天到新竹市，為黨籍立委參選人鄭正鈐拉抬選情，並拜會新竹市議會正副議長，對被封為氣度哥，他說，對於擔任副手的問題，強調他會做好助選員的角色，不管是立委或總統都會全力輔選，「向來能打敗國民黨的，都是國民黨」，因為國民黨要團結，不一定要站在舞台中間。

對於韓國瑜民調拉不上來，朱立倫則說，只要按步就班及擴大支持族群，朋友越多越好，不能只在同溫層找支持者，應該化敵為友，才能贏得勝選。對於民調問題，一定要穩定陣腳，第二個就是擴大支持者，要多交朋友，不要不是朋友就是敵人，應該要化敵為友。

對於前行政院長賴清德到美國幫小英總統助選，朱立倫說，其實他8月出訪美國的前後都有跟韓市長說，不管在華府或僑界都有幫韓市長加油及拉票。

他也強調，國民黨向來與美國的關係友好，過去的蔣經國或李登輝都是親美的，國民黨與美國的關係一向都很友好，並不是如民進黨所說的關係，國民黨內還有其他同志也都有訪美，並為黨內的總統候選人韓國瑜加油拉票。

對於擔任副手問題，朱立倫強調，他會扮演好助選員的角色，因為向來能打敗國民黨的，都是國民黨，此時國民黨最需要的是團結，而贏得勝選不一定要站在舞台中間，就像他說的，「成功不一定在我，但成功一定有我」，目前他就是專心當助選員，幫黨內的候選人贏得勝選。

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  • 朱立倫今天到新竹市議會對副手問題或訪美情形和擔任副手問題都提出看法，也為黨籍侯選人拉抬選情。（記者洪美秀攝）

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