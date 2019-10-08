打敗國民黨的都是國民黨！ 朱立倫︰做好助選員未必站舞台中間

2019-10-08 12:59

［記者洪美秀／新竹報導］前新北市長朱立倫今天到新竹市，為黨籍立委參選人鄭正鈐拉抬選情，並拜會新竹市議會正副議長，對被封為氣度哥，他說，對於擔任副手的問題，強調他會做好助選員的角色，不管是立委或總統都會全力輔選，「向來能打敗國民黨的，都是國民黨」，因為國民黨要團結，不一定要站在舞台中間。

對於韓國瑜民調拉不上來，朱立倫則說，只要按步就班及擴大支持族群，朋友越多越好，不能只在同溫層找支持者，應該化敵為友，才能贏得勝選。對於民調問題，一定要穩定陣腳，第二個就是擴大支持者，要多交朋友，不要不是朋友就是敵人，應該要化敵為友。

對於前行政院長賴清德到美國幫小英總統助選，朱立倫說，其實他8月出訪美國的前後都有跟韓市長說，不管在華府或僑界都有幫韓市長加油及拉票。

他也強調，國民黨向來與美國的關係友好，過去的蔣經國或李登輝都是親美的，國民黨與美國的關係一向都很友好，並不是如民進黨所說的關係，國民黨內還有其他同志也都有訪美，並為黨內的總統候選人韓國瑜加油拉票。

對於擔任副手問題，朱立倫強調，他會扮演好助選員的角色，因為向來能打敗國民黨的，都是國民黨，此時國民黨最需要的是團結，而贏得勝選不一定要站在舞台中間，就像他說的，「成功不一定在我，但成功一定有我」，目前他就是專心當助選員，幫黨內的候選人贏得勝選。

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