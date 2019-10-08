加拿大前總理︰印太區域日趨重要 包容性經濟共創雙贏貿易

2019-10-08 12:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）今天出席「玉山論壇」並發表主題演講。哈帕指出，這是技術革新和政治挑戰帶來劇烈變動的時代，我們必須做出調整與回應。他也指出印太區域重要性與日俱增，對於未來，他的建議是發展包容性經濟、雙贏貿易關係與鼓勵跨疆界的人才交流，「我們應該感到樂觀」。

第3屆「玉山論壇」今天登場，哈帕應邀出席並發表主題演講。

哈帕評論當前世界的政經局勢指出，冷戰後的全球化為新興國家帶來繁榮，同時為西方國家帶來貿易失衡與工人階級失業潮。如今這是劇烈變動的時代，顛覆性的科技技術不斷出現，各國非傳統型態的政治人物與民粹主義，正挑戰著各地的商業模式、規範和政治慣例，「我們要找到解決方法」。

哈帕說，最重要的是讓工人階級和家庭提升生活品質，同時，支持市場化不代表政府不該監管，支持全球化也不代表就要超越國家，支持移民也不代表不支持自己的國民，這些都是意識形態，而在意識形態之外，「我們要有真實的能夠施行的政策」。

對於印太地區，哈帕說，此區域經濟不斷擴展經濟，重要性也與日俱增，他有三點建議。首先是印太地區每個國家都透過參與全球化獲得提升，但若此成長紅利沒有分享給所有國家，最終將導致不好的政治變動，「在不同的經濟發展上，都要有包容性成長」；他也相信此論壇有此視野。

哈帕接著說，第二是要確定「互惠雙贏的貿易關係」，若貿易關係只是累積很多貿易順差，或滲透他人市場以獲取經濟利益，這樣的關係將不會穩定。

哈帕最後說，第三重要的是「保護疆界」。他說，他非常鼓勵跨國界、跨疆界的人才交流，同時要有好的移民政策，攸關開放與管理，而加拿大移民政策成功，正是加拿大成為世界最大經濟體之一的原因。哈帕強調，政策需要對移民友善，否則將造成社會問題。

哈帕在結語中表示，雖然顛覆性的改變帶來許多政治不穩定，但他仍認為「我們應該對未來充滿樂觀」，因為全人類在追求的是更多的機會，在科技技術的創新、壽命的延長與生活品質提高，使我們比過往所有時代的人擁有更多的機會，希望他所提出的建言能夠為政治不穩定提供解方。

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