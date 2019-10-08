港警不要射殺孩子！ 民團發起「兒童連儂牆」撐香港

2019-10-08 11:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為聲援香港兒童人權，台灣親子共學教育促進會等數個民間團體今日發起「兒童連儂牆撐香港」活動，於台北市濟南路台灣基督長老教會的圍牆上設置長達10公尺「兒童連儂牆」，並強力譴責香港政府頒布「禁蒙面法」，齊聲大喊「Don’t shoot our kids」（別射殺我們的孩子）。

台灣親子共學教育促進會呼籲，港府做為「兒童權利公約」締約國一部分，應謹守「兒童權利公約」，保障兒童的生存與全面發展，使其免受剝削及虐待；中國毀棄50年不變的「中英聯合聲明」，是公然毀約毫無誠信的國家，為了台灣孩子未來，堅決反對極權教育、反對威權政治、反對中國併吞。

台灣親子共學教育促進會強調，港府不可以擴張警權，以維持秩序之名，行壓迫兒童人權之實，應立刻懸崖勒馬，切勿一再無視香港社會五大訴求，不斷擴張警權，造成香港社會動盪。

「香港在無差別殺害兒童和孩子！」台灣基督長老教會牧師黃春生表示，如果社會失去年輕的下一代，就失去未來的盼望，香港政府和港警應該放下武器，這不是香港的問題，這是一場良善和邪惡的價值戰爭，民主自由與邪惡極權的交戰。

台權會副秘書長施逸翔指出，他每天晚上幫小孩洗澡時，會播放「撐起雨傘」、「問誰未發聲」、「願榮光歸香港」等撐香港的歌曲，透過歌曲和繪本讓孩子了解，香港人民正在追求自由，香港的孩子們身在苦難中。

施逸翔批評，香港未成年的青少年及兒童，被港警暴力對待、人身攻擊、性騷擾、被失蹤、被自殺、被射殺，兒童人權被政府剝奪。香港特首林鄭月娥更制定「禁蒙面法」戕害人權，各國政府應追究港府迫害人權的責任。

「孩子是未來，不是暴徒！」施逸翔提及，在台灣只要有兒虐案被揭露，所有社會輿論就會用力追究責任，台灣對香港侵害兒童基本人權的各種作為，目前僅是旁觀他人之痛苦，所以今天要透過「兒童連儂牆」，讓更多社會大眾來關注香港兒童人權議題。

國小六年級學生楊澂昀表示，面對惡意的政權，香港的小孩都已經不怕危險勇敢站出來了，「我們更不應該沉默」，香港的事應該沒有那麼難，所以她就決定來了，希望台灣永遠自由不被侵略，他們這一代能在這塊土地上安心長大。

台灣青年民主協會秘書長張育萌譴責，香港與中國作為「兒童權利公約」的締約國，竟然無視國際公約，一步步將香港自由民主、法治基礎推向斷崖。從10月1日港警開槍射殺學生外，4日晚間又有14歲少年大腿被實彈射中，在6日拘捕行動中，更有一名12歲女童成為香港警察暴力下的受害者。

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