走自己的路！侯友宜︰400萬市民都是我的競總主委

2019-10-08 10:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕侯友宜要走自己的路！新北市長侯友宜今天上午再被問到為何不接任韓國瑜新北市競選總部主委，侯友宜說，他選市長時最重要就是贏得400萬新北市民的支持，所以400萬市民都是他的競總主委，當選後把市民交付的事情，當成最重要的事來處理，「競總主委只是一個名號，最重要是有沒有把人民放在自己的競總主委位子上，才是最重要的事」。

侯友宜的說法，表明他以新北市政為優先，選舉先放一旁；同時也反映出他對韓國瑜才在高雄市民支持下當選市長、又馬上接著選總統的看法。

媒體也問到，國民黨主席吳敦義希望國民黨執政的15個縣市都能舉辦自己的升旗典禮，侯友宜說，新北市在國慶日有自己的活動安排，所以計劃在元旦再擴大舉辦升旗典禮，希望民眾參與，「國慶永遠是我們國家最重要的慶典，相關活動會與市府活動結合。」

媒體詢問對於新北市今年沒有舉辦國慶升旗典禮，連侯友宜的朋友葉毓蘭都在質疑，侯友宜強調，「我是中華民國養大的，一生都奉獻給中華民國」，愛國心都不容質疑，他全心全意守護新北市民的安全，就是一個愛國的表現，早年他當刑警時，在槍林彈雨、生死交關時，不顧自己的安全，願為國家犧牲，「愛國在我心目中根深柢固、永不改變。」

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