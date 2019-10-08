最低工資法草案 蘇揆允本會期送立院審議

2019-10-08 10:10

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今進行對行政院長蘇貞昌施政報告質詢，蘇貞昌答詢時允諾，「最低工資法草案」會儘快在行政院會通過，本會期會送到立院請立委審議。

立院今進行施政總質詢，國民黨立委蔣萬安質詢時表示，縮短總工時是蔡總統政見，但台灣勞工平均年總工時幾年來仍在2035小時左右徘徊，勞工朋友「肝膽相照」、「超韓追星」，榮登亞洲第二，縮短年總工時沒有做到還持續惡化。

勞動部長許銘春答詢表示，年總工時仍有逐年下降的趨勢；所謂「超韓追星」數據是將全時工作者與部分工時工作者一起算，台灣相對部分工時者較少，若單看全時工作者，台灣勞工每週工時低於日、韓。

蘇貞昌答詢時說，工時確實降幅不大，但也不是提高，而是些微下降，而蔡政府一再調高薪資也是事實，政府應該做的會繼續努力。

蔣萬安也詢問，關於蔡總統競選承諾的「最低工資法」進度，蘇貞昌指出，「最低工資法草案」5月時候勞動部報院，政務委員在9月23日剛審查完竣，結論出來後會召程序辦理，但他目前還沒看到草案。

蔣萬安要求，落實蔡總統政見，應在本會期送立院審議﹔蘇貞昌表示，這次「最低工資法草案」希望斟酌各方意見，並允諾在政務委員審議完竣後，會儘快在行政院會通過，本會期會送到立院審議。

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