柯文哲酸兩岸關係30年最差 蔡總統：兩岸無好壞只有國家利益

2019-10-08 09:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕對於「台美關係40年來最好」，台北市長柯文哲昨酸「但兩岸關係30年來最爛」。蔡總統今天對此回應，兩岸關係沒有好壞問題，只有國家利益問題，政府的兩岸政策採取非常理性立場，在中國進逼下不挑釁、不冒進，堅守國家立場。

台灣亞洲交流基金會今起於台北君悅酒店舉行為期兩天的第3屆「玉山論壇」，總統蔡英文參加開幕式並發表演講。

蔡總統會前接受媒體聯訪，媒體提及，柯文哲昨天針對外交部長吳釗燮稱「台美關係是40年來最好」，酸說「台美關係目前很好沒人否認，但台灣跟大陸關係是目前30年來最爛」，詢問總統看法。

蔡總統回應，兩岸關係沒有什麼好壞問題，「只有我們國家利益的問題」，蔡總統強調，這幾年我們的兩岸政策採取「非常理性」的立場，在中國步步進逼的情況下，「不挑釁、不冒進、堅守國家立場」，兩岸交流也維持正常交流，倒是中國自己用觀光客作為政治手段。蔡總統重申，每個政府在每個階段，都會以國家利益制定其政策。

對於柯文哲心腹大將蔡壁如轉傳質疑總統論文的農場文章，蔡總統今天則說，「對於柯市長，我倒是期待他能夠更嚴肅看待議題」。

加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）、美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）、美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德（Jose Rene Gregory D. Almendras）、印度前國家安全顧問兼外長梅農（Shivshankar Menon）與韓國前外交通商交涉部長朴泰鎬等共多國政要今天均出席「玉山論壇」。

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