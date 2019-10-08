轟柯P對中國阿諛奉承 姚立明預言：民眾黨全數落選

2019-10-08 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期針對香港反送中評論「擦槍走火」，又稱「目前兩岸關係是30年來最差」，被外界認為失言，國會觀察基金會董事長姚立明認為，柯文哲對中國只會阿諛奉承，姚大膽預言，柯文哲的民眾黨立委參選人們「一個都不會當選」。

姚立明7日在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」中指出，柯文哲本身對中國，從沒有一句警惕台灣人民的話，只有阿諛奉承、兩岸一家親，因為這個緣故，對香港都是一個曲解的論調，說香港遊行的本質是因為高房價，侮辱了香港人民爭取自由民主的心態，又居然說警察開槍打人是擦槍走火，侮辱人民集會遊行的自由。

姚立明表示，以前這些問題，有的時候覺得都由柯文哲一人承受，「只知道民眾黨這一次要為柯文哲背債了」，因為誰都知道，在街上任何一個人都知道民眾黨是柯文哲黨，不會有人認為是郭台銘黨，民眾黨就是柯文哲黨，「所以我覺得民眾黨提出來的候選人，我用大膽的預言：一個都不會當選」。

姚立明強調，這些參選人就任憑柯文哲在兩岸問題上、在香港問題上儘管站邊，「要去押寶中國，他在台灣就不可能有多數選票，他可能有一部分選票，拿百分之幾我沒有意見」，但只要親中就不會得到多數台灣人民支持，現在柯說兩岸關係最差，「請問難道不是中國造成的嗎？」

觀看影片請點擊下面連結：

影片傳送門

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法