韓國瑜今晚帶隊臨檢 強調「沒治安就沒有一切」

2019-10-07 22:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄發生連千毅「直播主之亂」後，市長韓國瑜今晚在雙十國慶前帶隊擴大臨檢，率警方宣示打擊犯罪、淨化治安的決心，他強調「沒有治安就沒有一切」。

高市雙十國慶舉辦「璀璨高雄，光輝十月」一系列的活動，市警局在連續假期前，由鳳山警分局規劃擴大臨檢，結合刑警大隊、交通大隊、保安大隊及鄰轄三民二、苓雅、仁武、林園、前鎮及小港6個分局，共同強力淨化高雄治安。

警方表示，這次擴大臨檢勤務總共動員160名警力，並劃分為三階段執行，分別為臨檢組、封閉式路檢組及重要聯外道路威力路檢組，鎖定3處易聚眾滋事場所，包括大型電子遊戲場、釣蝦場等複合式遊戲場進行臨檢，展開高強度封鎖式區域臨檢及路檢，期望透過點的突擊、線的攔阻、面的監控等作為，形成點線面兼具的治安維護網。

市長韓國瑜今晚親自領軍，他強調，沒有治安就沒有一切，宣示警方打擊犯罪的決心，徹底掃蕩不法，透過封鎖式擴大臨檢將運用區域性臨檢及路檢相互結合，以期一網打盡犯罪因子、遏止不法份子及幫派滋事。

韓國瑜表示，治安是市民最關心的核心議題，也是市府最重視的施政方向，市民能否安居樂業，百業是否興盛、發展，都必須仰賴著治安的安穩，他並強調市警局無論是對於街頭暴力事件、或是重大刑案等等，皆有著確實的破案力及迅速的打擊力，必定以暴力零容忍的態度以及強烈執法的決心，捍衛每一市民的安全與居住環境！

鳳山分局強調警方執行公權力不容挑戰，期望透過這次封鎖式區域臨檢之專案勤務，以淨化地方治安、檢肅犯罪，並向業者約制、三申五令，切勿心存僥倖，絕不容許有聚眾鬥毆滋事或從事任何不法行為發生，並強調絕對捍衛人民的良好居住環境，以守護市民的安全為第一原則。

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