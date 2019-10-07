抗中保台！洪慈庸、林昶佐、陳柏惟組「前線」聯盟

2019-10-07 12:51

〔記者謝君臨／台北報導〕2020大選僅剩下96天，無黨籍立委洪慈庸、林昶佐及台灣基進黨立委陳柏惟上午召開聯合記者會，宣布組成「前線」（Front Line）聯盟，其中洪代表托幼及社福，林象徵台灣向國際發聲的全方位外交，陳則象徵政治改革，捍衛言論自由的決心，3人將成為立委選戰中，對抗中國勢力入侵、守護自由台灣的最前線。

洪慈庸於會中發表「前線宣言」，強調「自由」代表的是能免於恐懼，但這樣的生活方式正遭受威脅，中國已發展出利用科技控制人民的「數位極權」，不只在新疆的集中營，連曾以繁榮經濟為傲的香港，如今也為了爭取政府承諾的自治，香港人甚至必須在背包裡放著遺書、帶著頭盔去面對槍口。

洪慈庸說，2020大選，不只是價值的選擇，也是生活方式的選擇。過去前輩篳路藍縷、以血淚爭取的自由和民主，成為養份打造了屬於台灣的生活，卻有人趁亂以「一家親」、「發大財」為名，試圖要將充滿恐懼的中國式生活帶進台灣。唯有團結、集結台灣最大的力量，才能阻止中國勢力入侵、才能建立理想的台灣。

林昶佐表示，「前線」代表的是我們身處抗中保台、支援香港、國會過半，及在艱困選區中奮戰的第一線。這幾年不只是年改、轉型正義、婚姻平權，到長年推進的改革，在國會均有所進展，但國民黨卻說要改回來，我們不允許改得走回頭路，期待跟戰友串連，展開跨黨派合作，明年111一起站出來贏得勝利。

陳柏惟指出，連線的意義除了主權上的合作，也包含我們對政治制度的不滿，以及追求公義的態度，過去國民黨來台，大家為了鐵飯碗做公務人員，而非為了服務國家、效忠人民，這些人長大後被用來參與中共的閱兵跟唱歌，今年不敢去，這就是制度，一個國家的法律，能夠帶領全國人民走向更好的價值觀。

陳柏惟說，自己一向非常欽佩年輕的政治前輩們，跟他們的合作，他認為可以代表台派青年政治，建立沒有包袱、沒有後顧之憂，並且站在正確的台灣歷史觀，及正確價值觀的道路上，為台灣人民服務，這是他參加此連線的原因。

洪慈庸表示，他們3位的重要共通點，就是選區內本土陣營非常艱困，過去4年藍綠版圖沒有太大變動，但為了守護台灣的民主自由，當社會需要他們時，在怎麼辛苦仍要大步向前，希望大家在2020能把台灣的生活方式守護下來，讓下一代繼續在自由、民主的空氣中成長。

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