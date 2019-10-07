韓國瑜國政顧問讚港警 館長痛批：草包帶來的草包...

2019-10-07 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨提名總統參選人韓國瑜的國政顧問團外交組成員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄，日前提到香港問題時，抨擊支持香港反送中示威活動的蔡政府以為自己撿到「槍」，最後可能會變成「未爆彈」，並稱這種事如發生在美國，早就血流遍地，這表示香港警察的克制行動，是可以被讚揚的。網紅「館長」陳之漢昨晚直播時提到此事，痛批這根本是中共派來的人。

邱坤玄5日出席「馬英九基金會」舉辦的「哪來的芒果乾－國安問題研討會」時表示，前美國在台協會理事主席卜睿哲已經說，香港示威者應適可而止，且香港反送中運動已持續4個多月時間，直到最近才發生香港警察用槍射傷群眾事件，這種事如發生在美國，早就血流遍地，這表示香港警察的克制行動，其實是可以被讚揚的。他還稱，所謂今日的香港，就是被暴民所控制的情況，難道這是明日的台灣？

館長在直播中對此表示（影片約19分鐘起），「什麼草包就帶什麼草包」，各位可以去查，有很多例子，美國警察在民眾抗議遊行時若用武力介入，每次都會檢討、賠錢，這種案例非常多，韓國瑜團隊講出這麼不負責任的話，不知道這人是哪裡派來的，應該是中共派來的，因為站在中共那邊，說香港警察打人是對的，麻煩你去看一下，美國人抗議時連噴辣椒水，都可能要賠上億，這種情況在香港，可能要準備100億港幣還不夠賠，因為被打的人太多了。

館長說，香港700萬人口的地區有200萬人上街頭，代表政府已經沒有救了。講這種官僚的話，就是中共派來的，不要說人家給你抹紅抹黑。他說，香港已經3個月了，天天在遊行，你若搞不清楚事實，一直幫中國講話，這些國民黨候選人口口聲聲說自由民主平等，諷不諷刺啊！他氣憤說，看到這種說法，和香港的紅媒、中國官媒講的話簡直同一個版本，你身在自由民主國家，幫中共講話，真的是王XX、垃圾。

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