何欣純拚連任秀政績！爭取7校38間老舊廁所改建

2019-10-06 21:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里、太平區大元、益民、太平等7所國小部分廁所老舊，不但天花板、門板、磁磚破損，還因管線問題讓廁所常飄惡臭，前來運動民眾和小朋友都抱怨上廁所很痛苦，經立委何欣純爭取教育部專案補助，近日已正式核定，將全額補助2400多萬，協助38間廁所改建，並在明年動工，讓小朋友早日有舒適、乾淨的廁所可以使用。

立委何欣純今天表示，廁所是小朋友在學校求學時間，每天一定會使用到的設施，不過大里、太平有不少學校的廁所都已經20多年未改建，不但設施老舊，更常傳出難聞的臭味，因自己的女兒也念國小，常跟她說廁所如果不乾淨就不敢在學校上，因此對於此問題感同身受。

何欣純表示，為了讓小朋友有乾淨、舒適的廁所可使用，請大里、太平有實際需求的學校，透過市府教育局提出申請，協助向教育部爭取專案補助，教育部4日已正式核定，全額補助大里區的大元、益民、內新國小，以及太平區的太平、東平、宜欣、建平國小等7所國小，38間廁所，共2424萬元的改建經費，預計年底前完成設計監造發包，明年動工改建，因年底前還有改建經費，將會繼續協助爭取改建經費。

大里大元國小校長游玉芬表示，學校2期、3期校舍轉角處的廁所已經20年，不但門板、天花板破損，也經常傳出異味，很高興在何欣純立委協助下，獲得教育部補助改建，將設計符合學校音樂、美術特色的廁所。

太平區太平國小校長湯正茂也說，學校一樓的6間廁所已經興建20年，除老舊外，還經常會傳出臭味，包括來學校運動民眾和小朋友，都抱怨上廁所很痛苦，非常感謝何欣純立委協助爭取，將會讓學生參與設計，改建符合學校特色新廁所。＃

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