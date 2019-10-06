柯P嗆警方定「禁蒙面」SOP 陳家欽：僅針對威脅公安

2019-10-06 18:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警察局長陳嘉昌在台北市議會答詢時表示，會在北市落實「禁蒙面」執法，市長柯文哲也認為應依法行政，不要讓市警局為難，還嗆「要不然就警政署出來講、明定SOP」。警政署長陳家欽今澄清，集會遊行法雖有相關規定，僅對少數和威脅公安者；台北市警局說，會依法和警署規範落實執行。

陳家欽表示，法規對人民或團體申請集會遊行很少做限制，雖然集遊法第14條有相關規定，但僅針對少數個案或有情資狀況者，以及對公共安全產生威脅者才會限制施行，並非普遍性的，或許陳嘉昌的論述「讓大家有所誤解」。

台北市警察局也發布正式新聞稿說明，集遊法第14條第6款規範妨害身分辨識之化裝事項，授權警察機關審核集會遊行申請時，若顧慮因戴面具、化裝而有影響集會遊行安全之虞，可於准駁時「加註必要之限制」。

市警局表示，在取締蒙面人士參與陳抗活動將會有個啟動時機，警方會將蒙面民眾干擾情形告知主辦單位，並由主辦單位宣稱不歡迎蒙面民眾參與，另經主辦單位糾察人員勸導無效，請求警方介入或協助時，警方才開始介入協助。

由於香港歌手何韻詩日前來台參加遊行遭潑漆，市警局說，犯嫌當時就是蒙面且頭戴寫有「反送中」字樣的工程帽，才得以混入採訪現場潑漆。

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