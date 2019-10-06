與郭、柯陣營都有聯繫 黃玉芬︰選立委機率很大

2019-10-06 16:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕再戰！在彰化政壇被冠上「女王蜂」高顏值的捕蜂達人、前縣議員黃玉芬，今天親口證實，明年立委彰化縣第2選區（彰化、花壇、芬園）選舉，她參選機率很大，屆時要用無黨籍或台灣民眾黨身分參選，她會再跟鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲兩邊討論，她跟郭、柯兩邊都有聯繫管道，「選就是要贏！」接下來她會用選贏的最大公約數，跟郭、柯兩邊合作。

黃玉芬受訪指出，她的確有參選的想法和動作，選戰剩下100天，她和郭、柯兩邊都有聯繫，她認同也支持郭台銘提出0到6歲小朋友國家養，老人更是她最重視的族群，只要老人、幼兒同時照顧周全，年輕人、壯年可以全心拚經濟，國家、社會就能翻轉，人民生活會更好，而台灣不應該長期任由藍綠兩邊惡鬥、長期繼續內耗，人民應該給第三政黨或無黨發展空間，想要好的人民生活是必須要有一股新的力量啟動。

被問及有無可能列入台灣民眾黨不分區立委名單？黃玉芬說，這個我不敢多說，因為要尊重民眾黨決定，她自己也沒有想過要用不分區立委身分進軍國會，她一心希望用一張張實實在在的支持選票，證明台灣政壇在藍綠夾殺之下，無黨籍或其他政黨參選的參選人，仍然可以獲得多數選民認同。

今年9月11日，黃玉芬與郭台銘、台北柯文哲同框參拜新竹城隍廟，其參選意向受到彰化政壇關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法