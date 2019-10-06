吳敦義赴苗栗為韓造勢 力拱「山盟海誓」雙立委連任

2019-10-06 14:54

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨啟動各縣市輔選造勢，今早苗栗縣勝選2020團結大會匯集各地黨員、現場國旗飄揚，地方政壇要角也全數出席，連素有心結的前縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌也難得同台，黨主席吳敦義到場時也獲得許多加油聲；吳敦義高呼，務必團結支持韓國瑜、下架蔡英文，同時也要讓苗栗山海線立委「海誓山盟」雙雙連任。

吳敦義在「韓國瑜護衛隊」開道下進場，先是痛批民進黨設立不當黨產委員會是「不當會」，以不正當手段沒收國民黨黨產，更直轟蔡英文「常常犯錯、不懂事、胡亂治國」，尤其兩岸關係惡化，觀光客不來，邦交國接連斷交，百業蕭條，唯有下架她、讓韓國瑜當總統，台灣才有希望。

鮮少公開露面的前縣長劉政鴻，今日也以韓國瑜苗栗競選團隊總顧問身分上台致詞，開口就是炮火全開，痛批蔡英文處理私菸案時拿小兵扛罪，陳明文300萬高鐵案也不了了之，呼籲大家團結起來支持韓國瑜，更豪言「苗栗一定要開出65％以上的票。」

代表韓國瑜出席的韓國瑜競選總部執行長林國正說，韓國瑜當選高雄市長後，就不斷受到民進黨中央刻意打壓，無法獲得任何支持，而今中華民國與國民黨以在萬丈深淵邊緣，韓國瑜與吳敦義是生命共同體，都要仰賴支持者在明年大選將國民黨找回往日榮景。

吳敦義向支持者喊話，不僅要讓韓國瑜當選總統，苗栗山海線立委徐志榮、陳超明「海誓山盟」組合也要雙雙連任，國民黨立委席次目標要60席，更須全力衝刺政黨票，未來重返執政後將秉持不貪污廉能政府、拚經濟、和諧公義社會、一中各表的九二共識融冰兩岸作為四大國政方針。

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