小英連任兩岸關係「天搖地動」？ 柯P：台灣本來就很多颱風地震

2019-10-06 13:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕馬政府時期的國安會秘書長蘇起昨稱總統蔡英文若連任兩岸關係會「天搖地動」，台北市長柯文哲今天受訪幽默表示，台灣本來就很多颱風地震，對此不以為意。

柯文哲今天陪同桃園市第一選區立委參選人陳泓維，到桃園龜山仁德宮參香，他於結束參拜行程後接受媒體聯訪，面對媒體詢問，蘇起說蔡總統連任兩岸會天搖地動，他幽默表示，台灣本來就很多颱風地震，所以以前習大大（中國領導人習近平）在講地動天搖，他都開玩笑說台灣地震很多。

不過話鋒一轉，柯文哲說，兩岸關係還是求取一個穩定，「真的怕擦槍走火」，有時候飛機在中間、旁邊飛來飛去，不小心就按下去，所以兩岸關係原則上，還是盡量求取穩定，還有一定要溝通，不然有時候真的會誤解。

柯文哲表示，歷史上第一次世界大戰不就是一連串失誤，搞到變世界大戰，所以他認為還是要建立溝通管道，雙方要有信任，不然還是麻煩，至於地動山搖，柯文哲仍維持一貫口吻表示，台灣本來地震就很多，最壞的打算最好的準備，這才是政治上比較健康的態度。

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