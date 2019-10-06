陳師孟：政客、黨棍造成亂象與浩刼 豈是受刑人所及

2019-10-06 00:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，他擔任監委兩年來，最耿耿於懷的陳情案件大多是司法案件，這類案件有許多來自血氣方剛、逞兇鬥狠的「壞人」，受不了牢獄之災，想盡辦法要脫罪減刑。但政客、民代、奸商、學霸、黨棍，不僅把國家尊嚴當做兒戲、把倫常責任視為玩笑、把宗教信仰當做工具、將台灣人民視為白癡，而且還玩弄民粹、鼓動粉絲、攻擊異己、顛覆民主，這些人造成的社會亂象、人文浩刼，豈是一些受刑人所能及？

陳師孟說，他進監院不久，收到一位父親來信，兒子是一起性侵殺人案無期徒刑的受刑人。許多受刑人或家屬來信，常會強調對自己有利的所在、迴避不利的情節，這反而容易做出初步「心証」。但這封信卻以「羅生門」稱呼兒子涉犯案件，以「需要真相」為訴求；不過，更讓他意外的是，這名父親不是想藉他來糾正司法機關的「錯誤」，而是希望瞭解案情後，為他兒子有罪無罪做個定奪，等於把兒子的命運交到他手中，讓他大感躊躇。

他把案件交給「台灣冤獄平反協會」，前兩天終於收到該協會的意見書，雖然對本案受刑人並不全然有利，但至少找出若干應再詳查事項，其中最重要者，本案上訴三審時，院方曾函請法務部法醫研究所自被害人傷勢分析是否受有「強制性交」，但高分院卻在鑑定結果送達的前一日就宣判，但晚一天的鑑定結果卻是：「無積極証據顯示死者曾遭嫌犯欲強制性交。」他終於可以回信給這位父親說：「我們找到了一絲曙光。」

陳師孟表示，他偶而會有某種心理矛盾：這些人即使判刑過重、受些委曲，又對「司法正義」何傷？值得大費周章去幫忙嗎？但是舉目四顧，真正造成我們的社會集體失序、價值崩壞、人性扭曲、道德淪喪的，難道是這些偷盜販毒、賭博詐騙的受刑人嗎？他們當然不是堂堂正正的好公民，但是他們對自己與他人造成的傷害通常較為侷限、也難逃法網。

陳師孟指出，這個社會上另有一批人，人模人樣、有權有勢，其實對整體社會造成的災害才更難以估計、無可挽回。但既然對吃香喝辣的「壞人」束手無策，退而求其次，對一些窮途潦倒的「壞人」伸出援手，表達對「壞人」的主觀認知，或許也是一種自我療癒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法