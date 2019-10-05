馬英九爆料：就職演講稿遭對岸「駭」過去 又被國安局「駭」回來

2019-10-05 20:33

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天在參與「哪來的芒果乾－國安問題研討會」的「圓桌論壇」發言時爆料指出，他在2008年的520就職演講稿資料遭對岸「駭」過去，後來又被我方國安局「駭」回來，從此以後他到快要國慶或重要節日如果有要發表講話，他的電腦都全部關機。

馬英九在「圓桌論壇」即將結束前，突然說他要跟大家講一個老故事，時間點就在2008年選上總統後的5月初，他正在準備520的就職演說，國安局人員突然提供他一份文件，打開一看竟然是自己的就職演說稿。

馬英九說，他問這份資料從哪裡來的，對方告訴他是從中國那邊「駭」過來的，換句話說，自己的演講稿是先被對岸「駭」過去，然後又被國安局「駭」回來，還好那一篇稿子的內容已經廢棄，不是520當天要用的。

談到資通安全，馬英九還順道諷刺了一下蔡英文總統。他說，「我的論文各位如果願意看的話，網路上都看得到喔！」當場引起一片笑聲，他說，「我沒有別的意思，不要這樣笑嘛！」但隨後又補上了一句，「證書我隨時可以給你看！」

此外，同場與談的「重啟核四公投」領銜人黃士修也在現場爆了一個料，指稱他接獲綠營內部給他的線報，府院與中選會已經內定今年要大幅砍除「重啟核四公投」連署書合格率，「目前收到的消息至少在20趴以上，上看30趴我也不意外。」

黃士修說，他要告訴大家一個好消息，就是「重啟核四公投」連署書會在9日向中選會正式送件，但壞消息時是，去年他第一次送「以核養綠公投」連署書時，很快就收到綠營內部的線報，指稱府院內定中選會核定的不合格率要調高到11％，當時他送的份數是31萬份，不合格份數被剔除的空間是10％，結果不合格率就真的就是11％，差了2千份的合格連署，因此他當時絕食，上法院打假處分，才救回「以核養綠公投」。

他指出，最近自己又收到新的線報，府院與中選會已經內定今年要大幅砍除連署份數，確切幅度還不知道，「但目前收到的消息至少在20趴以上，上看30趴我也不意外」，所以9日送件後，他不會鬆懈，自己也不是為了核能本身的議題，而是面對違法舞弊的政黨與政府，人民必須與之對抗，這也是台灣所面臨到的國安危機。

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