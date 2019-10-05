英昌配？ 蘇貞昌無意參選 不會出任小英副手

2019-10-05 18:34

〔記者李欣芳／台北報導〕競選連任的蔡英文總統如何挑選副手，備受各方關切，行政院長蘇貞昌今年1月14日上任以後，施政展現高效率，讓綠營基層不少支持者感受到「有政府、會做事」，迄今仍有聲浪主張蔡英文與蘇貞昌形成「英昌配」參選正副總統，不過，接近蘇貞昌的人士今天接受本報訪問時表示，蘇貞昌沒有規劃投入選舉，將不會出任蔡英文的副手。

據了解，綠營基層對於民進黨正副總統人選，不少人期待蔡英文與其初選競爭對手、前行政院長賴清德搭檔，由於賴清德本月中旬將展開訪美行程，為蔡英文競選連任助選，已有民進黨人士樂觀期待「蔡賴配」最後成局，但也有綠營支持者肯定蘇貞昌目前擔任閣揆的表現，屬意英昌配，到現在基層仍有此聲音。

不過，接近蘇貞昌的人士說，蘇貞昌現在與蔡總統互動融洽，儘管如此，他擔任蔡英文副手的意願並不高，況且蘇貞昌不忮不求，無意再投入選舉。

這位人士表示，2011年的民進黨總統初選，蔡英文險勝蘇貞昌，初選過程兩人激烈競爭與緊張關係，今年1月蔡英文任命蘇貞昌擔任行政院長後，執政團隊走出去年九合一選舉民進黨慘敗後的谷底，氣勢逐步往上提升，這使得迄今仍有民進黨基層支持者，因肯定蘇貞昌的施政，屬意英昌配，認為兩人搭檔對選情加分。

國民黨立委賴士葆9月20日在立法院質詢蘇貞昌時表示，行政院在明年總統大選前撒錢釋利多，因為蘇貞昌想與蔡英文搭擋參選；蘇貞昌則回應說，「已經不癢了，不要再搔了」。

接近蘇貞昌的人士今天說，無意投入選舉的蘇貞昌與蔡總統搭檔參選意願不高，因此將不會出任小英的副手。

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