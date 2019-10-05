批韓「遲刻魔」的是小英基金會的人？ 溫朗東狠打臉！

2019-10-05 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕網友發現日本週刊以「遲刻魔（遲到魔人）」稱呼高雄市長韓國瑜；高市新聞局長王淺秋回應，這位撰稿記者疑似是小英基金會「想想雜誌」有關的人，目的「不言而喻」。對此，政治評論員溫朗東表示，想想論壇只是轉載田中淳的文章，根本不是田中淳為想想論壇寫的。溫也質疑，「韓國瑜團隊連基礎的事實都不做查證，如何爭取青年人、知識藍」？

日本財經雜誌「週刊エコノミスト」網站日前刊登報導，以「遲刻魔」（遲到魔人）」稱呼韓國瑜，並點出韓國瑜有爭議的言行舉止。網友在社群網站轉發該報導後，引起熱議。

王淺秋今日回應，日本雜誌的報導，前面過程是讓人非常遺憾，是很多誤會造成的，當時也跟訪賓解釋清楚了。她也說，根據一些媒體報導，該報導的撰文記者似乎是小英基金會「想想雜誌」一些相關的人，如果有一些立場而報導，甚至自己封了封號的話，目的也就不言而喻了。

對此，溫朗東今日在臉書PO文表示，其實只要上網到「想想論壇」一看，就會知道田中淳只有一篇講史明的文章，刊載日期在今年7月22日。「如果是蔡英文基金會的員工，為何從以前到現在，只有一篇文章」？

溫朗東也說，點進去一看，田中淳該篇文根本不是為想想論壇寫的，原文發表在日本的《文春online》，發表日期是7月17日。想想論壇只是翻譯過來轉載。溫朗東質問，莫非整個「株式會社文藝春秋」，都被蔡英文控制？

溫朗東痛批，韓國瑜團隊連基礎的事實都不做查證，「如何爭取青年人、知識藍」？他也表示，退一萬步來說，就算作者有立場，韓國瑜習慣性地在重要場合遲到，已經是不爭的事實。面對事實不自我反省，只會指責別人的動機不純，「韓國瑜不只是『遲刻魔』，更是『牽拖魔』、『說謊魔」」。

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