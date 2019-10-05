為「郭家軍」立委參選人站台 郭台銘輔選處女秀獻給「他」

2019-10-05 17:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布不選總統後，一舉一動仍然備受囑目，郭台銘今天下午到三峽為「郭家軍」首位立委參選人李縉穎站台，郭台銘說，李縉穎曾經在他公司服務4個月，通過他的「新兵訓練」，有學經歷、有國際觀，又是三峽子弟，是最適合的三峽立委人選，呼籲在地鄉親全力支持。

郭台銘、前立委盧嘉辰、李縉穎父親前立委李嘉進等人今天陪同李縉穎到三峽信仰中心清水祖師廟參拜，李縉穎架設首幅戶外大型選舉造勢看板，就高掛在師廟前廣場南側。

李縉穎說，他是首位郭台銘、柯文哲共同推薦的參選人，雖然壓力很大，但是會盡全力選，要選就要贏，希望和年輕人一起改變台灣，他自己從小到大看父親李嘉進選舉，多少耳濡目染，希望能好好表現，爭取更多優秀人才加入「郭家軍」。

郭台銘說，鴻海總部就設在土城，土城透過北二高，距離新竹科學園區和台北科學園區，車程都不要1小時，土城三峽的位置有如美國的矽谷，三峽土城需要懂經濟、有國際觀的人才當立委，才能帶著土城三峽從傳統農業區轉型為高科技園區。

李縉穎說，他自己是年輕人，知道台灣年輕人要什麼，他希望能進入立法院，協助郭台銘推動「0至6歲國家養」、「成立1百億身障基金」、「工者有其屋」等政策，造福人群。

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