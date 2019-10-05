蔡宜芳護航柯槓上吳怡農 王浩宇轟：抹黑別人不會讓妳更乾淨

2019-10-05 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前開嗆總統府祕書長陳菊，民進黨北市參選人吳怡農昨日發文，表示5年前把票投給柯，但遺憾柯已背離人民當初對他的期待，再引起民眾黨立委參選人蔡宜芳PO文回嗆。對此，桃園市議員王浩宇今（5日）直言，「抹黑別人，不會讓妳更乾淨」。

柯文哲開嗆陳菊竟再引起一場論戰，對於蔡宜芳所言，「柯文哲還是柯文哲，但現在的陳菊令40年前的陳菊遺憾」，王浩宇PO文表示，去年選前，國民黨不斷抹黑陳菊，現在貴黨也要做同樣的事？他更透露，高雄的財政狀況是由「3件事」所造成的。

王浩宇提到，「過去吳敦義擔任市長留下的債務」、「高雄縣市合併繼承的債務」、「統籌分配款的長期分配不公」，他直指這3件事導致高雄的財政演變成今天的狀況。

王浩宇說，台北市作為首都，長期擁有比別的縣市更多的資源，如果高雄也有這樣的資源，那今天根本不可能會欠債，也就不會有你們所說的問題。而陳菊的建設都是留給未來高雄的，像是地下化台鐵新高雄站、捷運、輕軌、衛武營等，還有更多正在發生的改變，對比柯市長，4年內毫無重大建設，「我覺得柯文哲實在沒什麼資格批評別人」。

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