我駐瑞典代表處改地點辦國慶酒會 外交部批中國霸道打壓

2019-10-05 11:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕媒體報導，我駐瑞典代表處因遭中國施壓，已在斯德哥爾摩喜來登飯店舉辦將近10年的國慶酒會，今年被迫改到瑞典歷史博物館舉行。外交部今對此表示，針對中方的霸道打壓嚴正譴責，並將繼續就本案向瑞典表達我方關切。

瑞典媒體《瑞典日報》（SvD）日前報導指出，我駐瑞典代表處今年不得不選在瑞典歷史博物館舉行國慶酒會，其實就是因為中國施壓喜來登「拒絕台灣人」，且就在我方改向瑞典歷史博物館承租場地後，該單位9月也接到中國駐瑞典大使館的關切電話，報導並引述承辦人霍坎森（Titti Håkansson）說法，指中國在來電中用輕蔑語氣表示，「中華民國（台灣）不是真的國家，駐瑞典代表也不是真的大使」。

不過儘管中國意圖杯葛，我駐瑞典代表處仍在本月3日舉行國慶酒會，出席的重要來賓包括「台瑞國會議員協會」副主席Mats Berglund等政要，以及瑞典企業界、智庫學者、我僑胞及留學生代表等200餘位來賓出席。

外交部今對此表示，中國駐瑞典大使館向來行徑惡劣，多次恐嚇瑞典媒體、民間機構與團體，要求瑞典人民遵從北京的政治方針，不但毫無民主觀念，甚至言語粗鄙，早已引起國際輿論多所批評。外交部對中方的霸道打壓嚴正譴責，並將繼續就本案向瑞典表達我方關切。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，駐外館處辦理國慶相關活動是理所當然，也成慣例。中國大使館對我國的海外活動無端生事、橫蠻打壓，只會加深台灣人民及國際社會對中國政府更加厭惡。

外交部說，此次瑞典媒體主動報導中國駐瑞典大使館打壓我駐處辦理國慶酒會，使瑞典社會更加瞭解中國大使館的惡行，已有瑞典記者因此公開呼籲，中國駐使持續侵犯瑞典人民的自由，因此要求瑞典外交部召見中國大使表達關切，或將中國大使宣告為不受歡迎人物（persona non grata）。

我駐瑞典代表處3日於瑞典歷史博物館舉辦國慶酒會。圖為駐瑞典代表廖東周發表致詞。（取自瑞典代表處Taiwan in Sweden臉書）

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