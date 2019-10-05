首屆「太平洋對話」7日台北登場 台美共同固邦

2019-10-05 11:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部次長徐斯儉今上午率北美司司長姚金祥、亞太司司長葛葆萱、國組司司長陳龍錦等人召開記者會，宣布台美將在本月7日於台北召開首屆「太平洋對話」，美方代表將由國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅出席與會。

徐斯儉說，這是首次有國務院官員來台與我政府進行對話，是政府與政府間的政策對話；亞太司長葛葆萱則說，台美雙方於半年前開始規劃這個會議，美方對於近來的太平洋局勢非常關切，也可說是藉此對話共同鞏固我國在太平洋的友邦。

根據外交部規畫，此會議初步預計一年舉辦一次、由台美雙方輪流辦理。外交部北美司司長姚金祥說，首屆的太平洋對話預計由美國在台協會，出面邀請包含日本、紐澳、加拿大等理念相近國家的駐台代表出席與會，太平洋友邦駐台大使也將一同參與。

徐斯儉說，為使我國與友邦雙方合作更密切直接，並維護區域穩定與共同價值，台美決定召開首屆太平洋對話，盼藉此平台討論各國在太平洋島國發展援助項目的協調合作，使我國太平洋友邦國家的各項援助發揮最大效益；徐斯儉並說，副助卿孫曉雅除出席太平洋對話外，也將受邀出席玉山論壇、並拜會我政府高層。

徐斯儉說，預計台美雙方將在會中針對未來紐澳太平洋地區，在邦交國、非邦交國的計畫上有無能持續合作的項目，也是盼希望向區域發出共同訊息。

我原邦交國索羅門群島、吉里巴斯9月底接連與台灣斷交，轉向北京，台灣邦交國數量降至15個。台灣與帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、諾魯等4個太平洋友邦的邦交狀況引發關注。

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