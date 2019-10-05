小英競辦開動！發言人將直播 「一起吃早餐」

2020蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄 （右）、顏若芳（中）、廖泰翔（左）今在記者會上，推出小英發言人最新網路直播節目《一起吃早餐》，以「自媒體」形式搶攻網路直播族群。（記者簡榮豐攝）

2019-10-05 11:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣史上第一次總統競選團隊自製直播節目！蔡英文競選辦公室及發言人阮昭雄、顏若芳、廖泰翔今日首度共同對外亮相，並推出最新網路直播節目「一起吃早餐」，要以「自媒體」形式，搶攻網路直播年輕族群。

蔡總統競辦發言人阮昭雄表示，這是第一次由競選團隊主導並自製直播節目，將以即時影音的方式與網友互動溝通，成為競選團隊對外發聲的網路自媒體平台。此外，節目也將與「17直播」串連同步播出，目標擴大觀看受眾，衝高影片流量。

蔡總統競辦發言人廖泰翔指出，「一起吃早餐」節目將於下週10月7日開始，每逢星期一、三、五早上9點透過「2020小英發言人」臉書粉專和Youtube頻道播出，由發言人群輪值主持，也將邀請各立委候選人到節目介紹各地特色早餐，與網友共度早餐時光，像他自己是台中人，很期待看到台中立委候選人來介紹炒麵加辣椒醬。

廖泰翔提及，「一起吃早餐」直播內容會包含「風場預報」、「TRUE英未來」、「正確發英」等三個單元，隨時更新小英政府執政亮點成績單，以及傳遞正確訊息，杜絕假新聞。

廖泰翔說明，「風場預報」單元是在早餐時間幫大家更新一些即時資訊，「TRUE英未來」單元將分享小英政府這三年執政成果，及未來國政要怎麼走的方向，透過平台向大家報告。「正確發英」單元將即時回應熱門的社群議題，希望能打擊謠言，即時回應網友疑問。

「節目可以讓大家更認識立委候選人！」廖泰翔表示，希望把第一手正確消息在直播節目上分享出去，也向大家報告小英政府執政三年的成績單，並杜絕假新聞，這是規劃這個直播節目的用意。

蔡總統競辦發言人顏若芳也說，所有節目直播和競選活動資訊都會放在「2020小英發言人」臉書粉專，如果想多認識三個發言人可以在臉書搜尋關鍵字。上次「台灣隊長」歌曲第一次發布，就是在小英發言人臉書粉專，拜託大家幫我們上去按個讚。

宣傳影片：

2020蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄 （右）、顏若芳（中）、廖泰翔（左）推出小英發言人最新網路直播節目《一起吃早餐》，以「自媒體」形式搶攻網路直播族群。（記者簡榮豐攝）

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