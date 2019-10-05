香港人反抗》有利蔡連任？柯：總統大選大概已結束

2019-10-05 10:30

〔記者陳璟民／台北報導〕香港「反送中」運動，因港府推出「禁止蒙面規例」（禁蒙面法）而升溫，台北市長柯文哲今早於媒體聯訪時，被詢及香港情勢繼續演變下去，會怎樣影響我國總統大選、會對蔡英文總統比較有利？柯說，香港問題短期不會解決，從6月到現在已經3個多月，我國總統大選除非有很大轉折，大概已經結束了。

針對民進黨主席卓榮泰指柯文哲不是焦點，硬要把自己變成焦點，柯回應，「他們就很怕我變成焦點，哈哈哈」，其實總統大選，民進黨現在的策略應該是降溫戰術，把投票率降到最低就贏了，就穩穩的贏。

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