德國民眾請願「台德建交」連署達標 我外交部：尊重德國法制

2019-10-04 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前德國民眾發起「請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係」請願案，目前該案連署人數已達標，我駐德代表謝志偉表示，德方今（4）日正式確認該提案達到法定門檻。對此，我外交部回應，歡迎任何有助增進台德關係的公開討論，也尊重德國國內法制程序，不會涉入。

德國民眾5月31日發起「請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係」請願，該案請願書中表明，台灣是個民主國家，相較於違反國際法與侵犯人權的中國，「迫害人權的中共不應代表民主自由的台灣」。

請願書要求德國與我國建立正式外交關係，連署在台北時間10月3日達5萬連署門檻，今（4）日總連署數為5萬3797人，對此謝志偉在臉書宣布，德國國會請願委員會正式確認該提案達到法定人數門檻。

綜合媒體報導，對此，我國外交部發言人歐江安回應，該請願案達到連署門檻後，並無法律效力，也尚未進入德國國會的討論程序，因此需待德國國會請願委員會審議，需至少有各2名執政黨與反對黨的代表參與審查，目前尚無審議時間表。

至於該請願案是否為我國駐德機構所推動，歐江安表示，此案是德國民眾的自發行為，且涉及德國的國內法制程序，我國政府對此表示尊重，也不會涉入。歐江安也強調，外交部及我駐館歡迎任何有助增進台、德關係的公開討論。

按德國規定，若提案交付國會審議後，德政府必須舉行公聽會辦理，邀請願書發起人陳述意見，有關部會均需列席備詢，使「德國與台灣是否建交」議題被公開討論。

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