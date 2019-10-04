曾說集會不可戴面具？ 徐國勇：不可與香港戒嚴作法比擬

2019-10-04 22:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕有媒體今以「香港遊行反蒙面是戒嚴？民進黨打臉徐國勇」為題，指內政部長徐國勇去年擔任行政院發言人時，曾說過參與集會依法不可戴面具，如今遭民進黨「打臉」。對此，徐國勇稍早表示，我國「集會遊行法」是經立法院通過的法律，不是行政命令或緊急命令，本質上與香港有所不同，根本不能拿來與香港類似戒嚴的作法比擬。

徐國勇今在臉書發文指出，香港用緊急法禁止戴面具參與集會，是以行政權的緊急命令來發佈，讓行政權凌駕立法權，是類似戒嚴的作法。

徐國勇進一步說明，我國《集會遊行法》第14條雖規定集會遊行得限制「妨害身分辨識之化裝」，但這是經由立法院通過的法律規定，而不是用行政命令規定，更不是用行政權的緊急命令，這在本質上就與香港有所不同，香港是將立法權讓渡給行政權，破壞了三權分立。

徐國勇提到，我國《集會遊行法》條文是在1988年國民黨執政時所制定，至今沒有修改過，也因此民進黨在2016年時曾提出《集會遊行法》的修正案，主張將此款刪除。

徐國勇也強調，我國現行《集會遊行法》原則上採事前許可制，且第14條第6款的「關於妨害身分辨識之化裝事項」仍可依個案做必要性考量，保留警方執法時有此項限制權。換言之，警方可以在遇到可能有違法、暴力情形的個案時，才視情形予以限制，並非不分輕重而一律禁止，不可將香港類似戒嚴的緊急法拿來與台灣做比擬。

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