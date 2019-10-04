台南有3座港務公司未檢橋梁 市長黃偉哲這麼說

2019-10-04 18:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣港務公司維管的17座港區橋梁，當中有8座從未進行過檢測，台南就有3座。

對此，台南市長黃偉哲今（4）日受訪表示，這都在台南市安平港區，因為安平港區跨越好幾條河流區域，而且防制走私，都在港區管制區，沒有在台南市區裡，一般民眾上下班也好，平常都不會經過這3座橋。

黃偉哲說，台灣港務公司訂定3個月的檢測期，他們也有說不需要等到3個月，或是要加快檢測流程的話，台南工務局願意義不容辭協助。

黃偉哲重申，這3座橋梁基本上並沒有影響到市民日常的生活，因為都在港區管制區裡面，一般民眾沒有辦法進去。

此外，為確實掌握南市轄管橋梁檢測是否落實，黃偉哲今天再次責成工務局務必詳實檢視現行橋檢執行狀況。工務局強調，現行橋檢如實符合中央交通部規定，同時提出因橋檢診斷而修繕、改建的橋梁有30座以上，以確保通行安全。

工務局舉例，南化區尖山橋即因發現橋面板變形量過大，有安全上疑慮，即委由專業顧問公司評估後辦理封橋及改建，另外對於排水系統上因梁底高程不足，造成積淹水的節點橋梁，亦努力爭取中央補助辦理改建。

工務局指出，已完成修繕改建的，包括麻豆文瑞橋、下營火燒珠橋、安南潮見橋等；而目前施工或招標中案件還有下營黑橋、柳營五軍營橋等，落實橋梁維護管理，以及有系統掌握進度，維護民眾生活安全與便利。

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