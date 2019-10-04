黃昭順再提高鐵進高雄市區 蘇揆：當年就是國民黨否決

2019-10-04 17:15

〔記者陳昀／台北報導〕交通部已拍板高鐵南延屏東採「左營案」，但國民黨立委黃昭順下午在立院質詢指出，這個方案應就高屏整體發展、交通規劃考量，要求安排時間與民代溝通，別讓高鐵南延淪為選舉考量；行政院長蘇貞昌反擊說，民進黨上次執政早就提出高鐵進入高雄市區的方案，是政黨輪替後被國民黨否決，當時否決的交通部次長葉匡時就是現在的高雄市副市長，且十幾年來高雄已完成鐵路地下化，當初預留的空間早已不復存在，黃昭順的發言就跟自己舉的牌子一樣「昨是今非」。

黃昭順並未邀請蘇貞昌備詢，她質詢國發會主委陳美伶指出，高鐵南延過去有多項方案，原本只規劃到仁武、沒進入高雄市區，引發在地反彈，因此當時主張高鐵進入高雄車站，只是因為土地問題，才先規劃到左營，「全世界沒有一個國家，高鐵開到左營後又倒退嚕，還花六百億元到屏東」。

黃昭順表示，連高雄市政府都表示，「左營案」不是對高屏地區發展最有利的方案，當年建高鐵時對高雄的承諾是到高雄車站，現在不是經費問題，而是怎麼讓整個高屏地區活絡起來，這是國土規劃要做的事，「民意代表就是最高代表，希望排個時間再跟民選意見溝通，不要讓高鐵淪為選舉考量，對不起人民。 」

蘇貞昌在民進黨立委何志偉質詢時，被邀請說明高鐵南延方案，蘇揆指出，高鐵在2007年民進黨執政時通車，被國民黨一再醜化批評這是廢鐵，還發起「拒搭高鐵運動」，如今每天載客量達18萬2000人。

蘇揆出示2007年4月24日交通部報行政院公文指出，當時他擔任行政院長，交通部曾特別報院，若高鐵系統直接進入高雄及屏東車站，縮短旅行期間並可往南延伸至潮州，整體效益極高，但這項方案在政黨輪替後，被馬政府的交通部長毛治國、次長葉匡時在2010年10月13日否決可行性，「公文、簽名在這，當時的交通部次長葉匡時就是現在的高雄副市長。 」

蘇揆說，可行性評估小組之所以選擇「左營方案」，不進入高雄市區或小港機場，是因為國民黨執政時否決高鐵南延，當時鐵路地下化預留的空間都已不復存在，高雄火車站也已遷站，好不容易歷經10年交通黑暗期完成高雄鐵路地下化，如今若要重新開挖，除了經費高達1000多億元，還得拆除多棟大樓，「黃委員敢承擔嗎？」

他說，也是因此，代表高雄市府開會的秘書長陳鴻益公開表示，4項方案高市府都採開放態度。

蘇貞昌表示，高鐵南延方案並沒有選舉考量，而是蔡政府特別就台灣整體軌道運輸的向上提升，藉此串連西部高鐵、東部快鐵，是台灣最重要交通決策，反倒是國民黨執政時自己否決方案，現在又重提，正是黃昭順自己舉的牌子「昨是今非」，非常不負責任。

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