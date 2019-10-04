沈智慧批教改後沒「四維八德」 蘇貞昌巧妙回應

2019-10-04 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今上午對行政院長蘇貞昌做施政報告總質詢，國民黨立委沈智慧要求民進黨政府重視品格教育，要將禮義廉恥納入課綱，沒有做好，小孩長大會「撿角」（台語，意指完蛋），更問蘇貞昌是否知道「四維八德」，蘇貞昌則巧妙回應「四尾有土龍、土虱，八德在桃園」。

立法院今日進行施政總質詢，輪到沈智慧時，他首先問有關死刑執行議題，接著是台中捷運、經費問題，因2人爭論不休，沈智慧便突然質問蘇貞昌是否會將品格教育、禮義廉恥納入課綱。

沈智慧說，19年前的教改，「四維八德」不見了，校園的品格教育被下架，問蘇貞昌是否會將品格、倫理教育納入課綱。她甚至表示，品格教育無關藍綠，但沒有做好，小孩長大會「撿角」。

但這在之前發生有趣的小插曲。沈智慧問蘇貞昌是否知道「四維八德」，蘇貞昌因議題突轉一時語塞，沈智慧便譏諷蘇貞昌「你忘掉了啊！」並說四維是「禮義廉恥」，她再問蘇「八德」是甚麼。

蘇貞昌則回應，「四尾有土龍、土虱。八德，桃園有八德啊」。沈智慧不服氣，以譏諷的口吻說蘇貞昌「考不及格」，並說「八德」是忠孝仁愛信義和平。

針對死刑問題，蘇貞昌則表示，法律規定有死刑，法院判決死刑定讞，只要應該執行，就要執行；蘇貞昌也強調，從不保護壞人，也沒交代過不執行死刑。法務部長蔡清祥則表示，依法規定可執行，但目前政策是逐步廢死，採取審慎態度來審核。

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