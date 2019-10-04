指蔣介石是殺人元凶 政治受難者家屬要求清除威權象徵

2019-10-04 12:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政治受難者及家屬今日出席「落實轉型正義任務–平復司法不法」公聽會表示，促進轉型正義委員會成立一年多來，中正紀念堂蔣介石銅像仍未清除，台灣到處可見中正路，蔣介石是殺人元凶無庸置疑，許多死刑判決書是老蔣親批，應盡快將威權象徵清除。

白色恐怖受難者家屬黃春蘭指出，她父親黃溫恭原本只被判刑15年，1953年5月卻被蔣直接改為「死刑，餘如擬（同批公文之其他案皆如此）」，之後就被槍決，判決書上清楚可見蔣介石的命令。

黃春蘭批評，台灣至今還到處可見以「蔣中正」為名的中正路，促轉會到現在仍不處理，希望紀念蔣中正為名的所有圖騰、路名、機關能盡快消失，對她而言，這是自己最關心的轉型正義，因為蔣介石是殺死父親的元凶。

政治受難者林樹枝自嘲表示，他坐過二次中國國民黨黑牢，最高學歷是在火燒島拿到兩個博士學歷，時間是轉型正義最大敵人，今天談及的賠償問題，再多金錢也無法喚回青春歲月和健康。

林樹枝提及，他一生歷經不公不義，到今天為止無法生小孩，更無法挽回家庭破碎，賠償之前必須要有真相，促轉會成立一年多來，大家至今還不知道加害者是誰，希望能公布二二八事件及白色恐怖的加害者，有真相才能和解，台灣社會才能往前進。

政治受難者家屬藍芸若指出，他父親藍明谷被槍決時她才1歲，國民黨早年把共產黨宣傳為萬惡的共匪，父親被人當成共匪，自己從小遭到異樣眼光霸凌，國民黨現在卻與共產黨聯合起來，一起欺壓台灣本土人士，國民黨也不曾道歉，還處處阻擾著轉型正義。

藍芸若批評，民進黨執政快4年了，中正紀念堂蔣介石銅像還在那邊，至今也沒有拆除，政治受難者當年被沒收的財產，也沒有返還，希望立法委員能幫大家主持公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法