30多國代表齊聚台灣盛大交流 蔡總統將出席玉山論壇

2019-10-04 12:09

〔記者李欣芳／台北報導〕第3屆玉山論壇本月8日、9日兩天將在台北君悅飯店登場，蔡政府為推動新南向政策，以玉山論壇作為學術與政策對話交流平台，主辦今年玉山論壇的台灣亞洲交流基金會，邀請30多個國家官方與民間學者專家等代表與我公私部門討論如何深化亞洲進步夥伴關係，參與的國家及預估屆時總參與人數將達歷屆之最，蔡英文總統在開幕當天將與會發表演講，並歡迎各國貴賓到場。

據了解，連續舉辦3年的玉山論壇已成為我國與理念相近的各國代表，進行亞洲區域經濟發展、區域穩定、創新價值等政策對話的一個重要國際平台，討論的議題將不只侷限在新南向政策。

台亞基金會執行長楊昊今天接受本報訪問表示，今年的玉山論壇邀請30多個國家的代表參與，包括泰國、馬來西亞、印尼、印度等新南向伙伴國家，以及美國、日本等多個國家，當然其中也有具官方身份的各國代表，但基於與對方的默契，相關貴賓的名單要到8日當天才能公布。

楊昊表示，今年邀請的名單包括具知名度的國際領袖，包括有重量級的貴賓開幕式當天將發表主題演講，8日當天將由台亞基金會董事長蕭新煌代表主辦單位致歡迎詞，並由蔡總統進行演講。

今年玉山論壇的主題是「深化亞洲進步夥伴關係」，將分7個場次進行探討，包括「推進技術與科技夥伴關係」、「搭建亞洲人才培育夥伴關係 /政策對話場次：建構亞洲防災準備夥伴關係」、「促進發展經驗夥伴關係」、「公民社會的協力實踐」、「共同描繪-國際文化合作的跨國視角」、「亞洲智庫對國際民主挑戰的因應與合作」、「促進變革的新世代領袖」。

根據規劃，9日上午將舉行「亞洲前瞻」圓桌對話，楊昊說，台灣將與各國代表進行有關亞洲發展藍圖的對話。

楊昊說，去年總計有1055人參與玉山論壇，今年估計參加論壇的總人數將超越去年。

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