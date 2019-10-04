因「吳郭會」消息狂掉粉！黃創夏爆郭粉最氣郭台銘二件事

2019-10-04 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘陣營日前釋出郭願意與國民黨主席吳敦義見面的消息後，郭粉群情激憤，某挺郭粉絲團甚至出現退團潮。對此，資深媒體人黃創夏收到許多郭粉的抱怨訊息，他透露，讓郭粉最氣的有兩件事，第一，郭台銘退選讓他們別無選擇；第二、郭粉不滿郭台銘又要去見吳敦義，這個在郭粉心目中的「渣男」。

黃創夏3日在政論節目「年代向錢看」表示，吳敦義想到，若韓國瑜大崩盤，國民黨很多立委沒有辦法拿到資源，因此這時候又把郭台銘找回來，開始去和郭台銘談。「郭台銘真的很純情」，黃創夏表示，雖然郭被騙了很多次，還是答應開始安排「郭吳會」。

黃創夏透露，「郭吳會」消息一出，「郭粉都炸鍋了」。黃創夏表示他自己就收到了200多則郭粉的訊息，媒體人楊文嘉也收到了3、400則訊息。這些郭粉都不解，「郭台銘被騙了一次兩次三次，還要再被騙嗎？」黃創夏也透露，郭台銘的粉絲團中一名「鐵郭粉」退團後，引發後續大量郭粉相繼退出。

黃創夏指出，退團郭粉罵的就是兩件事情，第一，郭台銘有透過幕僚蔡沁瑜出來說，唯一目標是下架蔡英文，但郭粉就氣「難道要投給韓國瑜？怎麼投得下去！今天沒得選擇，不就是因郭台銘退選？」因此此舉等同傷口灑鹽；第二，認為郭台銘不該再去見吳敦義這個他們心目中的「渣男」。

對於郭陣營釋出郭台銘願意與國民黨主席吳敦義見面的消息後，挺郭粉絲團出現退團潮，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜則是表示，「郭台銘先生知道後，覺得很心疼，如果這麼支持他的人，對他見誰有意見，又沒有很重大議題，吳郭會可以不用見面」。

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