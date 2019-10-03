民權大橋下陷監測6年未改善 議員轟北市府：粉飾太平

2019-10-03 18:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕宜蘭南方澳跨港大橋斷裂坍塌意外事件，橋齡36年的民權大橋下陷30公分引發關注，北市議員許淑華今下午在北市議會交通部門質詢指出，102年就向市府反映，到現在6年都沒有做改善，市府還聲稱都在監控當中，根本在粉飾太平，要求依照評估報告動用第二預備金優先改善，對此新工處僅說，會再討論。

許淑華表示，近日屢屢接獲民眾向她陳情投訴，開車、騎車行經民權大橋晃動嚴重，尤其是經過伸縮縫的節點，民權大橋車流量龐大，伸縮縫發生位移。

新工處官員解釋，民權大橋跨越基隆河，因此當初施工減少立墩，採取懸臂施工法，因此中間有伸縮縫，市府從102年就有持續監測，今年委託進行可行性評估。

但許淑華一聽不滿表示，李建昌議員早在102年提出質詢民權大橋下陷，到現在不斷下陷，也跟市長柯文哲反映質詢，北市府卻還在粉飾太平、實在太離譜，僅是看作成一般橋梁維護檢修；許拿出市府去年5月與今年5月的檢測報告，報告所提的問題到現在也沒改善。

許淑華說，102年就有發現下陷問題，議員也有提出質詢，到現在經過6年不知道在幹嘛，柯雖然有處理，僅在去年8月會議裁示以討論如何處理為主，也沒具體作為，新工處至今只開過一次會議，在今年1月開會討論大橋改善的可行性評估，拖了6年才正視、開會，柯在2月面對媒體提問，說一切照SOP，但問題是從頭到尾沒有SOP。

許淑華說，今年7月期中報告出來，問題也沒處理，新工處昨日面對媒體關心民權大橋改善，還說再等10月期末報告，大罵新工處粉飾太平，她強調大橋雖然沒有立即下陷的危機、但仍持續下陷，萬一發生宜蘭斷橋事件，責任誰要負擔。

新工處官員答詢，目前監測數值是趨於穩定，安全上沒有問題，研究單位也有做過車載試驗，20噸卡車車載試驗都有回彈，在安全範圍內；期中報告提出6項改善問題，但還是要等10月底的期末報告，提出詳細數值決定最佳改善方案，他保證目前民權大橋沒有安全問題，民權大橋24小時監控，一旦變位超過警戒值，手機會響示警，超過行動值就會採取必要處置。

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