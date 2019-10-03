選戰倒數100天 韓國瑜自誇遭抹黑未開口罵過人

2019-10-03 15:49

〔記者方志賢／高雄報導〕選戰倒數100日，國民黨提名總統參選人韓國瑜今中午選擇在輪船上舉行記者會，韓國瑜、庶民、青年代表各射一箭，象徵對庶民、青年的重視，韓國瑜也自誇選舉遭鋪天蓋地的抹黑，卻未開口罵過一人，「非常神奇的！」

今記者會後還出現小插曲，當韓國瑜下船離開後，輪船突然發生漏油，船隻周邊海域出現一片黑色油污，港務公司獲報也趕往察看。

韓國瑜今中午在高雄棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，除韓國瑜、國政顧問團總召張善政外，還有庶民代表、青年代表參加，記者會上也宣布新的競選辦公室發言人新北市議員葉元之。

韓國瑜表示，總統大選倒數100天，意義重大，100天對總統選舉很短，但對庶民卻非常長，3年半來如果大家認為現況日子過得非常好，經濟發達、人民快樂，中華民國對外關係順暢，兩岸關係和平交流和諧，沒問題他可以號召台灣民眾繼續投給蔡英文。

韓國瑜說，但如果這3年半，大家過得非常辛苦，內部經濟壓力越來越大，軍公教警消、退休人員不被尊重，農漁民、勞工、庶民覺得日子越來越難過，對外關係困頓，兩岸關係緊張，「台灣人民遇過越窩囊，越過越難受，人才不停外移，拜託給韓國瑜一個機會。」

韓國瑜強調，未來訴諸2300萬人民決定，民主政治的可貴就是人民來決定，100天後台灣人民決定，未來4年誰來領導中華民國，大家對過去3年半很滿意就投蔡英文，對過去3年半不滿意請投韓國瑜，「統統是因與果，投下怎麼的領導人，就會帶出怎麼樣的未來。」

韓國瑜也預告未來100天選舉，過去選舉沒像今年這麼骯髒，「抹黑到這種程度，幾乎是鋪天蓋地」，台灣政治選舉沒有這麼骯髒過，髒到這種程度，這樣的抹黑下去是台灣選舉最可恥的一面，其團隊已有心理準備。

他最後強調，自己遭抹黑還未開口罵過一人，「這是非常神奇的」，為什麼自己沒有脾氣，因為希望追求更高的民主價值。

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