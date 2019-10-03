「淡泊明志」警惕！ 李鴻源嘆政壇人物只想升官發財

2019-10-03 12:43

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市客家事務局與泰山區公所舉辦明志書院暨客家文化祭活動，同時也將舉辦南宋理學家朱熹889週年祭祀，今天記者會中邀請明志國小學生導讀兒童繪本介紹書院興辦由來，前內政部長李鴻源也出席到場，他以「淡泊明志」為題反映當前台灣政治局勢，認為大家只想升官、發財，才會腦筋不清楚，這4個字要時時警惕。

「北台首學」的泰山明志書院創辦於1764年，是由客家先賢胡焯猷開墾泰山、八里、五股等地所捐贈。泰山區長謝文祥表示，泰山區自古依地理環境稱之為「山腳」，具有「勢高而近溪澗淡水」的「天泉水堀」地利，天泉水堀為大台北地區首墾。

明志書院主委陳泰祈表示，10月13日將舉辦朱熹889週年祭祀，12日也會在應化大牌生態園區舉辦「開泉儀式」，營造「畔月農場」讓民眾體驗先民開墾精神。

李鴻源說，明志書院是北台灣重要資產，雖然泰山現在不是大台北的精華地帶，但在康熙年間卻是先民來台首墾地區，這裡扮演重要傳承角色，明志書院的「明志」更是自己人生中的座右銘，擔任內政部長期間請書法家寫下「淡泊明志」，期勉不管是在政府、學校服務都能警惕。

他也說，當前台灣政治人物太多自我只想升官、發財，才會讓腦筋不清楚，唯有淡泊才能明志，明志台灣就會寧靜，進而找到自己的出路。

新北客家事務局長林素琴表示，活動當天泰山區藝文團體也響應，在慶祝朱熹889週年聖誕，公所並準備天泉水瓶8890瓶，在頂泰山巖、泰山巖及明志書院分送。

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