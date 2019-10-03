蔡英文接見SBL冠軍隊 讃寫下台灣籃球的里程碑

2019-10-03 11:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「SBL超級籃球聯賽冠軍隊富邦勇士籃球隊」，肯定富邦勇士籃球隊的傑出表現，並期許所有的隊職員們未來在ABL「東南亞職業籃球聯賽」的跨國聯盟裡，都能持續展現熱情和勇氣，繼續寫下台灣籃球的里程碑。

總統表示，她擔任總統以來，總統府建立一個慣例，會邀請為台灣爭光、表現傑出的選手跟團隊來到總統府，其中職業運動是體育活動最極致的部分。連續兩年，她都在總統府接見職棒冠軍隊伍，很高興，今天也開始把這個傳統延伸到籃球。

總統說，籃球選手最大的特色，就是身材通常很高大，而這些球員身材這麼高大、身體又這麼靈活，實在不簡單。她指出，富邦勇士是SBL「超級籃球聯賽」上個球季（2018-2019球季）的冠軍隊，她要恭喜大家拿下隊史第一座總冠軍。這是富邦勇士的第一個冠軍，不過已經是許晉哲總教練的第5個SBL冠軍。許總過去也帶領再興高中拿下4次HBL冠軍，確實是名副其實的「冠軍教練」。

總統提及，富邦勇士的陣容好手如雲，例如隊長蔡文誠，上個球季獲選為SBL「年度第一隊」，綽號叫「本土洋將」；還有一位人氣很高的選手林郅為，雖是非科班出身，卻能拚到國家隊；以及控球後衛林書緯，總統也對他這幾年在台灣有很好成績，感到欣慰。她認為，在冠軍隊裡，不論是先發還是替補，一定都是好手中的好手。

總統也特別提到「野獸」林志傑，在過去10多年來，他不但是國家隊的靈魂人物，在很多球迷心中，也是台灣籃球的代表人物。她很高興能聽到在富邦勇士籃球隊的極力邀請下，志傑已經回到台灣打球，讓球迷會有更多機會欣賞他的球技。

總統認為，一支隊形完整、戰力堅強的職業隊伍，背後一定少不了優秀的經理人，年輕領隊蔡承儒為籃球、棒球都引進了新觀念，相當不簡單。

總統表示，新的球季，富邦勇士將要轉戰ABL「東南亞職業籃球聯賽」，在這個跨國的聯盟裡，相信勇士們將會遇到更多挑戰，她要預祝大家，旗開得勝，成為亞洲指標性的職業球隊，讓世界看見台灣籃球的實力。她也期待所有的教練及球員們都能繼續展現熱情和勇氣，繼續寫下台灣籃球的里程碑。

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