中市藍議員批林佳龍執政不佳 林辦：勿為選舉「監督前朝」搏版面

2019-10-02 13:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今日審查去年總決算，這是前市長林佳龍施政最後1年預算執行情形，國民黨議員黃馨慧指出，根據總決算審核報告，林佳龍多項施政在六都墊底，台中市負債卻增加。對此，林佳龍台中辦公室表示，市長選舉已經結束，呼籲民代應與時俱進監督盧秀燕市府團隊，並非一再為自己的選舉「監督前朝」搏版面。

黃馨慧表示，根據去年總決算報告，台中污水下水道建置率19％、自來水供水普及率95.86％，都在六都排名第5；無障礙計程車補助執行力則在六都墊底；親子館及托育資源中心工程進度落後至少10％以上，也被審計處要求檢討改進。

黃馨慧指出，民進黨完全執政3年多，總統蔡英文提出「8年20萬社會住宅」、長照2.0政策，審計決算結果顯示，台中去年社會住宅包租及代管執行率分別為 2.7％、51.3％、遠低於目標值；長照需求7萬人，照服員及居服員卻只有1000人，平均1人要服務70名，人力嚴重不足，均遭到審計處要求檢討改正。另外， 交通建設預算執行率僅57％，國道1號、74號道匝道「智慧交控計畫」成效不佳，審計處也要求檢討。

黃馨慧說，蔡英文曾要求台中人向林佳龍道歉，但林佳龍任內沒有重要建設，負債卻多了700億元，平均每位市民要幫林佳龍還債2.4萬元，市民為何要道歉？

林佳龍台中辦公室回應，林佳龍過去4年市長任內整治綠柳川，成功帶動中區再生，豐原葫蘆墩圳掀蓋打造「水岸花都」，三井Outlet進駐帶動海線發展，托育一條龍政策讓幼托業者、家長與孩子三贏，世界花卉博覽會的成功也受到國際肯定，盼民代能正視4年來台中的進步。

林佳龍台中辦公室也強調，市長選舉已經結束，呼籲民代應與時俱進監督盧秀燕市府團隊，與台中市民一起努力前進，並非一再為自己的選舉「監督前朝」搏版面，實非市民之福。

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