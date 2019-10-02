獨派、本土政黨挺蔡 下月成立「守民主護台灣大聯盟」

2019-10-02 13:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕為反制中國推動「一國兩制台灣方案」，辜寬敏、黃崑虎等獨派人士今邀集民進黨、台灣基進、社會民主黨等本土政黨人士共同召開記者會，宣布將在11月10日舉辦「守民主護台灣大聯盟」成立大會，呼籲國人共同支持蔡英文總統連任，並一起表達捍衛主權、守護民主的決心。

將出任大聯盟召集人的台灣之友會總會長黃崑虎今在會中表示，守民主護台灣大聯盟不只有他們這些「老人家」，也包括民進黨、台灣基進等本土黨派、團體，大聯盟成立的最大意義與目的就是針對明年一月的總統選舉，因為中國一定會介入明年大選，台灣政黨除了彼此競爭，還要跟共產黨競爭，一定要團結覺醒。

獨派大老辜寬敏說，台灣人的祖先雖是從中國來台，但台灣跟中國講民主自由總是「講不通」，他長期提倡台灣與中國是「兄弟之邦」，其實「邦」的定義就是「國」，「你們一個國家，我們也一個國家」，台灣今天成功，中國應該以弟弟為榮，「為什麼堅持要統一？」

林飛帆說，他今天是代表民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉前來向民主前輩致敬，守台灣護民主大聯盟會在11月10日舉辦正式成立大會，民進黨也會參與其中，呼籲台灣各界一同參與，集結更多不同世代的力量一起表達捍衛主權、守護民主的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法