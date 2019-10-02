非洲聯盟峰會啟動自貿區 蔡英文：加強台非經貿連結

2019-10-02 12:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「非洲台灣商會聯合總會第26屆回國訪問團」時表示，政府會協助台商朋友強化在非洲的布局，爭取商機，並密切關注非洲聯盟峰會啟動的「非洲大陸自由貿易區」（AfCFTA）發展，加強台灣和非洲的經貿連結，與台商朋友共同努力，創造更好的發展。

總統致詞時表示，去年4月，她至友邦史瓦帝尼王國訪問時，看到非洲各地的台商朋友特別籌組歡迎團，給訪團最大的支持，她要表達感謝之意。

總統指出，非洲台灣商會的朋友不只事業有成，更能團結彼此力量，在當地發揮相當的影響力，促進臺灣跟非洲各國在經濟、文化、教育、以及觀光等多面向的交流與合作。

總統表示，吳孟宗總會長是歷屆以來第一位來自奈及利亞的總會長。今年7月，吳總會長率團回國訪問，對於台灣產業布局非洲，帶來許多台商朋友的寶貴建議。

總統也提到，同樣是在奈及利亞深耕的陳淑芳財務長，不但在當地大力協助台灣外交，聽說今年回到台灣娶媳婦時，也用奈及利亞的傳統婚禮儀式，讓這樁喜事在兩國的社交圈都相當轟動。

總統說，台商朋友身上都有許多這樣的文化交流故事，讓台灣跟非洲各國有了更深的連結，這也是讓台灣可以繼續走向世界、參與國際事務，最有力的後盾。

總統強調，政府會努力協助台商朋友強化在非洲的布局，爭取商機。今年7月，非洲聯盟峰會已經宣布正式啟動「非洲大陸自由貿易區」（AfCFTA），一旦順利實施，將形成涵蓋13億人口，3.4兆美元的龐大市場。

總統說，她知道大家都很關切這個發展趨勢，政府也會持續密切關注，並且加強台灣和非洲的經貿連結，與台商朋友共同努力，創造更好的發展。

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