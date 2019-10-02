港警開槍釀高中生命危 柯文哲：北市政府要認真面對民怨

2019-10-02 11:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕香港反送中運動持續延燒，昨爆防暴警察近距離開槍實彈射擊，造成1名18歲少年命危，引發各界譁然。對此，台北市長柯文哲今天受訪表示，香港是台灣的鄰居，也是亞洲金融中心，任何重大的變動都會影響台灣；且作為人類，總是關心另一個人類的安危，以醫生的立場，幕僚在報告的時候，第一個反應是被打到有沒有生命危險，有時候職業病，就會關心打到哪裡。

柯文哲直言，一個學生被警察開槍，聽起來很聳動，「當然我們還是關心那個學生的健康安危」，不過還好，聽說沒有生命危險，但這種紛擾一下去，難免會擦槍走火，自己也覺得很危險，如果那個學生被打死了，「哇，今天一定是世界頭條」。

柯文哲強調，北京政府在處理香港問題，還是要面對問題，自己也一再呼籲，年輕人會上街頭，一定他有憤恨，就像香港的高房租高房價，已經變成階級剝削，「所以有時候我們看香港，要想說，台灣的高房租高房價要小心了。」

柯文哲重申，一個七百萬人口的地方，有兩百萬人因為一條法律上街頭，這是不可能的，一定是有潛在的憤恨不平，所以北京政府在處理香港問題，還是要面對事實，看看這民怨到底是什麼，要真誠的面對問題去解決不要老是說這是CIA、台獨、港獨合作，「不然你有辦法，看看有沒有辦法去紐約搞兩百萬人的遊行，不可能嘛！」

此外，中華統一促進黨昨在台北車站廣場舉辦活動慶祝中共國慶，但活動並未獲得警方核准，警方舉牌警告四次才驅離，但活動已經快辦完了，引發各界批評，市議員邱威傑（呱吉）直言，舞台搭建絕非一時半刻，這過程中有太多更加合適的取締時機。

對此，柯文哲表示，昨天警察局長也問他怎麼辦，就是依法行政啊，台灣還是法治國家，要嘛修改法令，沒有修法還是交代警察同仁「依法行政」，所以如果他來申請，不行就不行，不行有不行的處理方式，你可以指責台北市有沒有依法行政，但你不能要求超越法律去作為。

媒體追問，是否支持修中共代理人法？柯文哲表示，我們還是要相信制度，如果立法院會過，我們就是鼻子摸了要遵守，但是立法院要過，所以他的態度是這樣子，「所有台北市的集會遊行，要求北市警方依法行政」。

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