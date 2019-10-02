「藍委過半追討黨產將歸零」國民黨要求道歉 林峯正：沒有必要

2019-10-02 11:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會主委林峯正日前接受媒體專訪提及，明年選舉國民黨立委若過半，黨產會將被關門，追討不當黨產將歸零。國民黨立委曾銘宗今日在立法院內政委員會質疑，這種發言並不恰當，並要求林峯正道歉；林峯正備詢表示，目前都沒有道歉必要，這沒有當或不當問題。

曾銘宗表示，主委之前接受媒體採訪說出，國民黨立委若過半，黨產會將被關門，黨產會是獨立機關，竟然發言干預選舉，你的發言適當嗎？林峯正表示，這是被動採訪，說出他自己的判斷。

曾銘宗砲轟，所以你認為發言非常正當和恰當？你到現在還認為是對的？如果這是你心理的想法，也不應該講出來。林峯正回應，尊重委員意見。「我有我的看法，這個拿捏會去思考」。

曾銘宗質疑，這種發言已經違反「選罷法」難道合適嗎？要不要道歉？林峯正強調，目前都沒有道歉必要，那些話不是他的發明，那些是國民黨重要人士所講過的話，做為政務官一定會有判斷，「這沒有當或不當問題」，且國民黨已去法院提告，依照法律規定，相關選舉都還沒公告，沒有違反「選罷法」問題。

曾銘宗繼續追問，到底要不要道歉？林峯正指出，「我秉持良心，目前為止還不到道歉程度」。國民黨立委黃昭順質詢則嗆聲，主委日前接受媒體專訪，還說國民黨立委過半，黨產會將被關門，黨產會應該中立，不然政黨輪替就用法律解決。林峯正回說，「我們最希望用法律解決」。

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