柯P在哪？ 統促黨違法慶中共國慶 館長爆氣說話了

2019-10-02 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨1日在台北車站廣場舉辦活動慶祝中共國慶，但活動並未獲得警方核准，不過統促黨總裁「白狼」張安樂仍率隊違法集會並在台北車站廣場搭台，引起許多網友不滿，綠黨就發文質問，「請問柯文哲的態度是」？「館長」陳之漢對此也忍不住開砲了。

統促黨1日在台北車站舉行「慶祝光輝十月」慶祝中共國慶，但台北市警察局早已駁回統促黨相關集會申請，只是張安樂仍率眾違法集會並擅自搭起舞台；綠黨也在臉書PO出相關照片說，統促黨的活動並未通過集會遊行的申請，現場更聚集大量統促黨份子；綠黨也質問台北市長柯文哲：「請問柯文哲的態度是？對中共，你就軟趴趴嗎」？台北市中正一分局在下午約4時下令驅離，張安樂及約500名成員才落荒而逃。

對此，曾舉辦「反紅媒」遊行活動的館長忍不住在臉書發文，「在台灣慶祝中共70周（週）年，非法集會然後就沒有然後了，文哲大仔加油」，事後還PO出統促黨非法集會的照片，感嘆地說「無奈....。」似乎對柯文哲沒有對統促黨硬起來有所不滿。

網友見狀也留言批評柯文哲，「愛國同心會也一樣 第二任了基本上是完全放任了」、「兩岸一家親，這樣處理不意外」、「總覺得柯對那些紅統派總是過於寬容」、「檳榔准許的，別無奈」。

對於統促黨違法集會並在台北車站廣場搭台，台北市政府針對擅自搭設舞台，開罰新台幣2400元整。

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