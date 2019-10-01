韓粉嗆殺黃捷 高市府回應：市長已經呼籲過了

2019-10-01 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量議員黃捷日前才遭韓粉包圍辱罵「垃圾」，昨日又遭網友留言嗆「我會殺了她！」對此，高市府新聞局長王淺秋表示，市長韓國瑜「對韓粉已呼籲過了」，強調呼籲支持者理性看待不同聲音。

黃捷近日頻遭韓粉攻擊，先是參加鳳山區公所主辦的九九重陽活動受訪時，遭韓粉包圍辱罵「垃圾」；後又遭韓粉「杏仁哥」轟「不尊重長輩」。沒想到，昨日政論節目上傳黃捷參與節目錄影的影片後，下方又有網友留言嗆「我會殺了她」，雖然事後刪除留言，但已被截圖留下跡證，引發網友群情激憤；有網友擔心黃捷人身安全，認為這已涉及恐嚇罪，一定要讓法律來制裁。

對此，黃捷受訪表示，她感到心生畏懼，會擔心自己與家人安全，但她自認心安理得，做對的事情，盡應盡的責任，會勇敢面對恐懼，韓粉不斷以恐嚇、叫囂、威脅等行為，讓不好的文化繼續下去，對市長韓國瑜不會加分，只會讓群眾被嚇跑。

根據放言 報導，高市府新聞局長王淺秋對此表示，韓國瑜已經對韓粉呼籲過了。至於呼籲什麼？市府指出，「黃捷議員在議場問政尖銳，話題性十足，不乏羞辱性言辭，每每引發輿論熱烈關注」，不過韓市長向來秉持愛與包容，尊重議會機制，從未口出惡言。市府也強調，重申尊重彼此言論自由，也呼籲支持韓的朋友和平理性看待議員不同的問政風格。

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