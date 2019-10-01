石木欽發函轟「勿再興風作浪」 呂太郎回應了

2019-10-01 20:00

〔記者吳政峰／台北報導〕前公懲會委員長石木欽被控與涉訟友人、佳和集團董事長翁茂鍾不當往來，調查報告卻在人事審議委員會前多次外洩，石木欽質疑洩密者疑為時為司法院秘書長的呂太郎，呂太郎今天就任大法官，石木欽則委請律師廖芳萱發律師函砲轟「勿再興風作浪」；呂太郎則回應「與事實不符」。

呂太郎表示，石木欽指稱他獨家洩露新祕書長人事案的新聞給鏡傳媒記者，並由此推論他亦於人事審議委員會開會前將石案的審議資料洩露於該特定媒體，均屬憑空揣測，完全與事實不符；呂太郎強調，他在任職司法院秘書長期間，並為司法院發言人，未曾提供獨家新聞予特定媒體。

律師函指出，9月6日司法院正副院長人在國外，呂太郎代理期間，鏡傳媒「獨家」報導新秘書長人事新聞，此人事案呂太郎為當時院內唯一知悉者，其後鏡傳媒又在人事審議委員會會議前，將調查案情鉅細靡遺地作成系列報導，並附加與事實不符詆毀石木欽名譽的不當標題，兩篇報導的撰稿記者均為同一人，顯見，呂太郎涉有不法操弄及洩漏應秘密之資訊予特定媒體，意圖詆毀石木欽名譽，且藉此影響人事審議委員之公正客觀判斷。

律師函批評司法院未審先洩、營造羅織，主導人審會決議方向，更轟呂太郎涉有不惜以洩密特定媒體方式排除異己，以致應保密資訊頻頻外洩，而有擅自為謀、營私攬權之可議私心，此等可誅心態涉及民、刑事等責任，且貽害司法甚鉅，要求呂太郎「請自愛自重，勿再興風作浪」。

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呂太郎就任大法官首日 石木欽發函「勿興風作浪」

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