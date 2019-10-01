何韻詩被潑漆案首腦 陳友達15萬元交保

2019-10-01 17:51

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦香港藝人何韻詩來台遭潑漆案，今天除針對被法官裁定交保的中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉、大陳島鄉情文化促進會理事梁太富2人提抗告；另拘提包括本案首腦、大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達在內等7名共犯到案，今天下午5點多訊後，陳友達被依違反組織犯罪條例等罪，諭令15萬元交保，其餘6人分別以1萬至5萬元不等交保。

檢警獲報，潑漆案首腦為陳友達（54歲），事發前陳友達等9嫌曾到新北市板橋區板城路的「大陳消防公司」開會，鎖定趁台港大遊行活動期間對何韻詩下手，並預先做沙盤推演及分工；被分配到第1組行動的胡志偉、梁太富，冷不防地朝受訪中的何韻詩潑紅漆後，其餘成員即撤退。

警方詢問後對9嫌移送6大罪，分別是公然侮辱、毀損、強制、組織犯罪、集遊法及恐嚇等6罪，但經北檢複訊後認為涉案人潑漆及犯案後的相關發言，並未達到使何韻詩心生畏懼的程度，因此未追究恐嚇罪的部分。

關於北檢所偵辦的5大罪細節，因涉案人是在何韻詩公開受訪時潑紅漆，藉此打斷何的發言，除造成何的衣物受損，涉毀損罪外，當眾潑漆涉公然侮辱、以潑漆等強暴或脅迫手段中斷何發言，涉強制罪；另外，何是在合法舉行的集會被潑漆，被告涉犯集遊法第5條，以強暴、脅迫或其他非法方法妨害合法集會，違反該條可依同法第31條處以2年以下徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金；最後，檢警認為涉案人是有組織、預謀及分工犯案，此部分另涉違反組織犯罪防制條例。

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