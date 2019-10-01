潑漆何韻詩首腦陳友達 設3組行動組還有截殺點

2019-10-01 12:09

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦香港藝人何韻詩來台遭潑漆案，台北地檢署今早針對獲法院裁定交保的中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉、大陳島鄉情文化促進會理事梁太富2人提抗告後，警方另將此案首腦、大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等7名共犯移送北檢複訊。

全案目前共9人到案，檢警發現他們預謀犯案且分工詳盡，現正全力追查在逃黨羽。至於胡、梁2人，昨複訊後被北檢聲押，但台北地院裁定分別以20萬元及10萬元交保；北檢昨研析案情後，今早已對2人的交保裁定提抗告。

檢警調查，此次犯案首腦是54歲陳友達，何韻詩來台當天，陳等人一早就到新北市板橋區板城路「大陳消防公司」開會，沙盤推演、編組、演練、變裝與分工，整起行動只鎖定何下手。

該組織除了有動員3組「行動組」，還設「保護組」，避免行動後遭群眾攻擊，「觀察組」則負責察看現場及警方部署；另有負責準備犯案物品的「後勤組」，並在濟南路舞台旁等地設有「截殺點」。

3組行動組則分持紅漆、裝有餿水穢物的水球及水槍，伺機行動。當天第一組持紅漆的胡志偉與梁太富得手後，其餘組別隨即撤退。檢警調查，胡志偉去年3月向自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮水時，陳友達也有參與行動，檢警將進一步追查大陳島促進會與統促黨之間的關聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法