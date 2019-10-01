韓粉社團「看不下去了」表態挺英？ 韓陣營：明顯是假韓粉

2019-10-01 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕有一萬多人按讚的韓粉社團「韓國瑜中華民國總統後援會2020」日前突然更名為「韓國瑜草包選總統後援會」，不僅發文態度大轉變，還表態力挺總統蔡英文競選2020。對此，粉專管理員表示，是因為看不下韓粉脫序行為，才會由藍轉挺綠；不過，韓陣營回應，這很明顯就是「假韓粉」，而此舉是惡質破壞社會互信。

「韓國瑜中華民國總統後援會2020」上月27日突然立場360度大改變，將粉專名稱改為「韓國瑜草包選總統後援會」，還將大頭貼改為蔡英文照片，聲稱2020要支持在英文連任。粉專痛批韓國瑜是「背棄高雄89萬選民」的政客，轟韓國瑜、國民黨是背信棄義，自作孽不可活。

粉專管理人指出，他原本是「鋼鐵韓粉」，因為看到不理性韓粉的脫序行為，才由藍挺綠。他甚至預告，後續還有一連串挺韓社團，會漸漸看不下去韓國瑜與韓粉的行為。

對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今（1）日表示，這明顯就是韓國瑜所說的「假韓粉」。她指出，這是用惡質的手法玩弄、欺騙支持者的心理，讓許多挺韓支持者錯愕，破壞社會互信。

何庭歡說，台灣是言論自由的社會，大家都可以發表對不同政黨與參選人的看法，韓陣營包容每個人的聲音與立場。但不能接受用這種手法被判支持者，這種手法讓人民之間充滿猜忌，今天加入某一個社團、群組，隔天可能又背叛，把選舉打成這種型態，對支持者以及各政黨的參選人而言都不是好事。

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