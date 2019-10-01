韓國瑜民調落後 曾永權：大家有信心打好選戰

2019-10-01 16:24

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨副主席兼秘書長曾永權，今天下午至桃園市議會主持韓國瑜競選2020總統競選工作會報；他於會前受訪，對於記者問及韓國瑜民調落後的問題，曾永權強調，由於民調受到各方面影響，對於民眾數據尊重，也會參考，但最重要的是候選人充滿信心、22縣市總部戰鬥力也強，大家有信心打好這場選戰。

由於議長邱奕勝身兼韓國瑜桃園市競選總部主任委員，而曾永權則是以韓國瑜全國競選總部總幹事身分拜會，並主持工作會報，包含組發會主委李哲華、中常委姚江臨、韓國瑜競選辦公室執行長林國正、桃園市議會國民黨團書記長梁為超等人都參加工作會報。

對於記者問及，目前高雄市議會開議，身為市長的韓國瑜會被綁在議會，這樣不利於選舉，請問韓國瑜如何因應；對此曾永權說，目前韓國瑜會盡量應用下班時間，尤其是週六、日勤跑行程，而各地的活動都已經陸續安排。

曾永權表示，針對韓國瑜的總統選舉，黨中央的輔選系統、地方輔選系統及韓辦系統已經開始整合，讓總部架構更多元、增強戰力，此次競選主軸定調為總統、立委聯合競選，目前22縣市輔選主軸已經確定，將逐一拜會各縣市總部，全力贏得勝選。

邱奕勝則表示，競選總部架構已經完成，包含13區組織都已經送黨中央核定，議會則是由梁為超領軍，全力為韓國瑜及六位立委候選人輔選。

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