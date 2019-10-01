2020「門票」一定用到！ 橘營：宋若要選總統 時間還很夠

2019-10-01 14:56

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨組織部主任張碩文今表示，所謂的「門票」一定會用到，親民黨不缺席2020。而台北市長柯文哲是不是想選總統「我都打一個大問號」，親民黨像是柯「不被尊重的盟友」。

親民黨持有明年總統大選提名「門票」，與柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平互動受到關注，張碩文今表示，從今年6、7月開始，親民黨就朝2個方案著手，一個是宋楚瑜參選、另一個是與盟友合作，宋也說過成功不必在他，親民黨一直持開放態度，合作也不一定是跟政黨。

張碩文指出，在今年8月初柯文哲組黨後，政黨間成為競爭關係，要怎麼合作？柯也曾透過媒體放話說橘營是不是願意安排不分區排到台灣民眾黨，但這根本不可能，因為「那叫滅黨」。

張碩文說，在9月17日後若要選總統，只剩下親民黨和時代力量的「門票」，柯文哲到底是不是真的想選總統「我都打一個大問號」，如果柯真的想選，不會用這樣的態度來面對157萬選民賦予親民黨的這張總統推薦書。

對於是否與柯文哲沒有互信？張碩文表示，親民黨認為柯還算是盟友，卻是「不被尊重的盟友」。

張碩文強調，宋楚瑜是否參選，仍要親民黨內部會議討論，第一，是宋本人意念，第二，宋也會尊重決策委員的討論及想法，最後會有共同的想法。

張碩文也說，親民黨內從來沒有分兩派，一直都是兩方案同時進行，都持開放態度，如果最後是宋楚瑜出來參選，也是會跟盟友合作，爭取支持﹔就算宋不是自己披掛上陣，是其他盟友出來，也是一樣支持，因為這張「門票」在親民黨這，大家有共同理念，才會使用這張政黨推薦書。

張碩文也強調，2020年大選，親民黨不會缺席，在兩個方案中會選擇一個，「門票」一定會用到。宋楚瑜也已經在基層跑2、3個月了，只是沒有在媒體上公開，若要競選總統，時間還很夠。

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